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Американец умер после попытки самолечения коронавируса хлорохином

Американец умер после попытки самолечения коронавируса хлорохином - Фото
Фото: LIGA.net
24.03.2020, 16:57

Мужчина вместе с женой принял хлорохинофосфат, чтобы излечиться от коронавируса

В Аризоне в результате приема хлорохина умер 60-летний мужчина, его жена находится в критическом состоянии. Об этом сообщило CNN.

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Как пишут журналисты, пару убедили слова Трампа, что хлорохинфосфат (антималярийное средство) может помочь при коронавирусе. Уже через полчаса у них началась рвота, их госпитализировали. Мужчина умер вскоре госпитализации, жену пытаются спасти медики.

"Учитывая неопределенность в отношении COVID-19, мы понимаем, что люди будут пытаться найти новые способы профилактики или лечения, но самолечение - не лучший способ это сделать", - цитирует доктора аризонской клиники Banner Health Дэниеля Брукса издание.

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  • 16 марта МОЗ Украины настоятельно призвал не покупать "лекарства от коронавируса".
  • 18 марта разработанное в Японии лекарство было решено применять при лечении COVID-19 в Японии.

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