Украинцев призывают не покупать "лекарств от коронавируса" - Минздрав

Иллюстративное фото: Tamas Soki/ЕРА

Минздрав предостерегает украинцев от мошенников, которые продают псевдолекарства от коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В Минздраве отметили, что в сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19.

"Минздрав призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты. В случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение. Сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19", - подчеркнули в пресс-службе.

Украинцев просят быть бдительными, не заниматься самолечением и при первых симптомах ОРВИ обращаться к семейному врачу.

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