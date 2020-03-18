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В Китае официально рекомендуют лекарство от гриппа для борьбы с коронавирусом

В Китае официально рекомендуют лекарство от гриппа для борьбы с коронавирусом - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
18.03.2020, 13:43

Разработанное в Японии лекарство от гриппа признано властями Китая эффективным в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19

Лекарство от гриппа Avigan, разработанное в Японии, решено официально использовать для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает NHK со ссылкой на директора Национального центра развития биотехнологий Китая.

Директор центра Чжан Синмин заявил во вторник на пресс-конференции в Пекине, что лекарство показало эффективность в клинических испытаниях, проведенных двумя медицинскими организациями.

Тесты проводились в Ухане и Шэньчжэне, в них участвовало 240 и 80 пациентов соответственно.

Исследование в Ухане показало, что температура у пациентов, принимавших лекарство, возвращалась к нормальной в среднем в течение 2,5 дней по сравнению с 4,2 днями в контрольной группе. Также принимавшие Avigan пациенты в среднем в течение 4,57 дней избавлялись от кашля, по сравнению с 5,98 днями у тех, кто не принимал его.

В Шэньчжэне принимавшие лекарство после положительного теста на коронавирус получали отрицательный результат теста в среднем через четыре дня, в то время как пациенты без такого лечения - в течение 11 дней.

Исследование на основе рентгеновских снимков также подтвердило, что улучшение состояния легких наблюдалось примерно у 91% пациентов, принимавших Avigan, в то время как у не принимавших - у 62%.

Также Чжан Синмин отметил, что лекарство не имеет явных побочных эффектов.

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Денис Юдин
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Китай лекарство коронавирус COVID-19
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