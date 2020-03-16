В США начинают проверку экспериментальных вакцин против коронавируса – AP

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В США проведут первое клиническое испытание различных вакцин против коронавируса SARS-CoV-2 на человеке: уже есть доброволец. Тесты начнутся сегодня, 16 марта, в Вашингтонском научно-исследовательском институте здравоохранения Kaiser Permanente в Сиэтле, пишет AР со ссылкой на анонимного чиновника.

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Для тестов набирают 45 молодых и здоровых добровольцев. Им дадут разные дозы вакцин, разработанных NIH (Национальные институты здравоохранения США - это 27 институтов и исследовательских центров) и компанией Moderna Inc. Люди не заразятся: в прививке нет самого вируса.

Цель - убедиться, что вакцины не вызывают тревожных побочных эффектов, и подготовить почву для масштабных испытаний.

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Сейчас десятки исследовательских групп по миру стремятся создать действенную вакцину. Некоторые медики даже пытаются найти "временную вакцину": такую, что даст защиту на месяц-два, пока разрабатывается более длительная защита.

О планах с тестами вакцины с апреля на добровольцах заявили в Inovio Pharmaceuticals: пройдут в Университете Пенсильвании и в Канзас-Сити. Аналогичное исследование будет проведено в КНР и Южной Корее. В КНР на вирусе тестируют комбинацию лекарств против ВИЧ, а также ремдесивир - препарат разрабатывался для борьбы с Эболой. В США медцентр Университета Небраски также проверяет ремдесивир на людях с COVID-19.

По словам доктора Энтони Фаучи из NIH, даже если первые тесты на безопасность пройдут успешно, "пройдет год-полтора", прежде чем любая вакцина будет готова к широкому применению.