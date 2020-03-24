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В Китае выздоровело 90% заболевших коронавирусом

В Китае выздоровело 90% заболевших коронавирусом - Фото
Фото: Роман Пилипей/ЕРА
24.03.2020, 08:41

73 000 человек выздоровели от коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае, это 90% от общего числа заболевших

В Китае согласно официальной статистике выздоровело 90% заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

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На 00:00 24 марта в Китае подтвержден 81 171 случай заражения коронавирусом, 3277 человек умерли, 73 159 выздоровели (90,13% от общего числа заболевших).

В провинции Хубей, откуда начала распространяться пандемия, за последние сутки выявлен один заболевший, до этого в течение пяти дней новых случаев COVID-19 не фиксировалось. Всего в Китае за последние сутки - 78 заболевших, из них 74 - у приехавших в страну из-за рубежа.

В связи с ростом завезенных из-за границы случаев коронавиурса, Пекин ужесточает противоэпидемические меры. Все пассажиры, которые со среды будут прибывать в китайскую столицу, пройдут карантин и тестирование на COVID-19.

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В Ухане, где были введены жесткие карантинные меры, готовится возобновить работу общественный транспорт, сообщает Синьхуа.

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Денис Юдин
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Китай ухань коронавирус Хубей COVID-19
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