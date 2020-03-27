Коронавирус. В США количество зараженных превысило 100 000 человек

Сегодня, 27 марта, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США превысило 100 000 человек.
По состоянию на 23:00, по данным сайта Worldometers, в США заразились 100 392 человека, умерли 1543, выздоровели 2465.
За сегодня зафиксировано 14 957 случаев заражения и 248 смертей.
Наиболее сложная ситуация в Нью-Йорке – там 44 810 зараженных и 519 умерших, из них сегодня подтвердили 5933 случая заражения и 53 человека умерли.
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