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Коронавирус. В США количество зараженных превысило 100 000 человек

Коронавирус. В США количество зараженных превысило 100 000 человек - Фото
Коронавирус в Нью-Йорке (Фото: EPA-EFE/PETER FOLEY)
27.03.2020, 23:13

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США превысило 100 000 человек

Сегодня, 27 марта, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США превысило 100 000 человек. 

По состоянию на 23:00, по данным сайта Worldometers, в США заразились 100 392 человека, умерли 1543, выздоровели 2465.

За сегодня зафиксировано 14 957 случаев заражения и 248 смертей.

Наиболее сложная ситуация в Нью-Йорке – там 44 810 зараженных и 519 умерших, из них сегодня подтвердили 5933 случая заражения и 53 человека умерли.

  • 26 марта сообщалось, что половина жителей Нью-Йорка может заразиться коронавирусом, в городе возводят временные  морги в палатках и трейлерах.
  • Сегодня были опубликованы данные анализа Медицинской школы Университета Вашингтона, согласно которым эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 может убить более 81 000 человек в США за следующие четыре месяца и, вероятно, не затихнет до июня.

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Медведева Наталия
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