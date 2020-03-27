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Две недели до пика в США. Прогноз по жертвам коронавируса – более 81 000: анализ

Две недели до пика в США. Прогноз по жертвам коронавируса – более 81 000: анализ - Фото
Аппарат ИВЛ (скриншот из видеозаписи)
27.03.2020, 10:34

В Институте показателей и оценки состояния здоровья при Университете Вашингтона провели моделирование ситуации с нагрузкой на систему здравоохранения

Американская вспышка коронавируса SARS-CoV-2 может убить более 81 000 человек в США за следующие четыре месяца и, вероятно, не затихнет до июня. Это следует из анализа Медицинской школы Университета Вашингтона, основанного на данных ВОЗ, правительств, больниц и других источников о пандемии.

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По данным ученых, ожидается, что число госпитализированных пациентов достигнет в США пика ко второй неделе апреля и продлится по май, хотя в некоторых штатах пик может наступить позже. Часть заболевших могут продолжать умирать от COVID-19 и в июле, хотя смертность уже должна быть ниже уровня эпидемии (10 в день) не позднее июня.

Наличие в США больничных коек (синяя линия), коек в реанимации (зеленая), и потребность в них по время вспышки (голубой фон):

Многофакторный анализ показывает, что число жертв вируса в США может варьироваться в широких пределах - от 38 000 до 162 000 человек. Разница отчасти обусловлена разными показателями распространения вируса в разных регионах, говорит руководитель анализа Кристофер Мюррей, директор Института показателей и оценки состояния здоровья в Университете Вашингтона.

По его мнению, может возникнуть необходимость в дополнительном времени социального дистанцирования.

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Результаты говорят, что на пике эпидемии число больных может превысить число имеющихся больничных коек на 64 000, причем может потребоваться одновременное использование около 20 000 аппаратов ИВЛ.

Анализ предполагает строгое соблюдение мер по профилактике инфекций, введенных федеральными, штатными и местными органами власти. "Траектория пандемии изменится - и резко ухудшится - если люди ослабят социальное дистанцирование или расслабятся с другими мерами предосторожности", - предостерегли ученые.

Интерактивные графики прогнозов доступны по ссылке. Население США – не менее 330 млн человек.

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Евгений Пилипенко
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прогноз эпидемия коронавирус COVID-19 ИВЛ
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