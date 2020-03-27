Две недели до пика в США. Прогноз по жертвам коронавируса – более 81 000: анализ

Аппарат ИВЛ (скриншот из видеозаписи)

Американская вспышка коронавируса SARS-CoV-2 может убить более 81 000 человек в США за следующие четыре месяца и, вероятно, не затихнет до июня. Это следует из анализа Медицинской школы Университета Вашингтона, основанного на данных ВОЗ, правительств, больниц и других источников о пандемии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ученых, ожидается, что число госпитализированных пациентов достигнет в США пика ко второй неделе апреля и продлится по май, хотя в некоторых штатах пик может наступить позже. Часть заболевших могут продолжать умирать от COVID-19 и в июле, хотя смертность уже должна быть ниже уровня эпидемии (10 в день) не позднее июня.

Наличие в США больничных коек (синяя линия), коек в реанимации (зеленая), и потребность в них по время вспышки (голубой фон):

Многофакторный анализ показывает, что число жертв вируса в США может варьироваться в широких пределах - от 38 000 до 162 000 человек. Разница отчасти обусловлена разными показателями распространения вируса в разных регионах, говорит руководитель анализа Кристофер Мюррей, директор Института показателей и оценки состояния здоровья в Университете Вашингтона.

По его мнению, может возникнуть необходимость в дополнительном времени социального дистанцирования.

Читайте также: "Китай и США должны объединиться против коронавируса": Си поговорил с Трампом

Результаты говорят, что на пике эпидемии число больных может превысить число имеющихся больничных коек на 64 000, причем может потребоваться одновременное использование около 20 000 аппаратов ИВЛ.

Анализ предполагает строгое соблюдение мер по профилактике инфекций, введенных федеральными, штатными и местными органами власти. "Траектория пандемии изменится - и резко ухудшится - если люди ослабят социальное дистанцирование или расслабятся с другими мерами предосторожности", - предостерегли ученые.

Интерактивные графики прогнозов доступны по ссылке. Население США – не менее 330 млн человек.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Сейчас в мире уже более полумиллиона диагностированных зараженных, свыше 24 000 человек умерли, на 100 000 больше – выздоровели.

Вспышки заболевания пошли из КНР в Иран и Италию, затем переместилась в Испанию и ФРГ. Сейчас основной очаг – в США.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

На утро 27 марта в Украине зафиксировано 218 подтвержденных случаев.

Читайте также: Больные коронавирусом наиболее заразны первую неделю с начала симптомов – медики