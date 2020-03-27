Больные коронавирусом наиболее заразны первую неделю с начала симптомов – медики

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Заболевшие коронавирусом SARS-CoV-2 наиболее заразны в первую неделю после появления симптомов. Об этом пишут гонконгские врачи в авторитетном медицинском журнале The Lancet, кратко суть их исследования передает китайская ежедневная газета South China Morning Post.

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Группа медиков провела исследование образцов слюны у 23 заболевших COVID-19 в возрасте от 35 до 75 лет, которые лечились в разных больницах.

Выяснилось, что через неделю после появления симптомов количество частиц коронавируса в слюне у всех участников исследования снижалось.

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Авторы исследования пишут, что высокая концентрация вируса в слюне пациентов в первую неделю болезни означает, что в этот период он легко может передаваться другому человеку: то есть, это обычно происходит еще до госпитализации пациента-носителя, когда он заражает других, если не самоизолировался.

Это, делают вывод ученые, объясняет высокую скорость распространения инфекции.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Сейчас в мире уже более полумиллиона диагностированных зараженных, свыше 24 000 человек умерли, на 100 000 больше – выздоровели.

Вспышки заболевания пошли из КНР в Иран и Италию, затем переместилась в Испанию и ФРГ. Сейчас основной очаг – в США.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

На вечер 26 марта в Украине зафиксировано 196 подтвержденных случаев.

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