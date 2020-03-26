"Больше нет времени ждать". Зеленский заявил о закрытии границ с 27 марта: видео

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Президент Зеленский заявил о закрытии государственной границы Украины с 27 марта

С 27 марта будет закрыта государственная граница Украины и приостановлены все пассажирские перевозки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

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Президент напомнил, что две недели назад призывал граждан срочно вернуться в Украину. По его словам большинство сделали это самостоятельно, более 80 000 украинцев власти помогла вернуться на самолетах, поездах и автобусах.

"И сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед тяжелым выбором между гражданами, которые еще за границей и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны", – сказал Зеленский.

Он отметил, что государство должно заботиться о каждом украинце. О тех, кто не сможет вернуться в оставшиеся дни, позаботятся украинские дипломатические представительства и общины за границей.

Президент заверил, что ни об одном украинце, оставшемся за границей, не забудут.

"Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", – сказал Зеленский.

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  • 24 марта из Украины вылетели 4000 человек, сообщил глава МВД Арсен Аваков.
  • 25 марта режим чрезвычайной ситуации в Украине введен на срок 30 дней, до 24 апреля, на этот же срок продлены меры карантина.
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Теги: карантин, коронавирус
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