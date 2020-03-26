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"Могут умереть миллионы". Глава ВОЗ призвал к жестким мерам против коронавируса

"Могут умереть миллионы". Глава ВОЗ призвал к жестким мерам против коронавируса - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)
26.03.2020, 21:50

Глава ВОЗ призвал лидеров стран G20 к введению жестких мер в борьбе против коронавируса

Без жестких действий во всех странах, направленных на борьбу с коронавирусом, миллионы людей могут умереть от COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус в видеообращении к лидерам 20 наиболее развитых стран мира, передает Радио Свобода.

"Мы знаем, что цена, которую мы в конце концов оплатим, зависит от выбора, который мы сделаем сейчас. Это глобальный кризис, который требует глобального реакции", – сказал Гебреисус.

Он отметил, что закрытия школ и предприятий и призывов к гражданам оставаться дома недостаточно.

"Эти меры частично уменьшат влияние эпидемии, но не погасят ее. Мы должны сделать больше", - указал глава ВОЗ.

26 марта представители стран G20 провели срочную видеоконференцию в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной болезни. Сейчас более трети населения мира живет в условиях карантина, пока правительства пытаются быстро среагировать на социальные и экономические вызовы, вызванные болезнью.

По состоянию на 21:40 26 марта в мире зарегистрировано 522 574 случая заражения коронавирусной инфекцией, 23 620 человек умерли, 123 322 выздоровели.

  • Сегодня, 26 марта, сообщалось, что во Франции за 24 часа от коронавируса умерли 365 человек, в том числе 16-летний подросток.
  • В Нью-Йорке готовятся к заражению половины жителей города и начали оборудовать временные морги в палатках и трейлерах.

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Медведева Наталия
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ВОЗ пандемия коронавирус Тедрос Аданом Гебреисус
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