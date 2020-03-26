Во Франции за сутки от коронавируса умерли 365 человек, в том числе подросток

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Во Франции за 24 часа от коронавируса умерли 365 человек, в том числе 16-летний подросток. Это самое большое число умерших с начала эпидемии, сообщает Le Figaro.

Всего от коронавируса во Франции умерли 1696 человек. Заразились - 29 155. В течение суток количество случаев увеличилось почти на 4000.

Среди пациентов, требующих реанимации, - 34% в возрасте до 60 лет, 58% - в возрасте от 60 до 80 лет. 4948 человек вылечены.

Два дня понадобилось, чтобы число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире увеличилось еще на 100 000 и превысило 0,5 млн человек. Самая высокая смертность от заболевания сейчас в Италии - умерли уже 7503 человека (10%). Тяжелая обстановка в Испании, где зафиксировано 4145 летальных случаев (7,3%).