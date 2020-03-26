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Число случаев COVID-19 в мире превысило 500 000, пандемия продолжает ускоряться

Число случаев COVID-19 в мире превысило 500 000, пандемия продолжает ускоряться - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
26.03.2020, 18:42

За два дня число заболевших коронавирусной инфекцией в мире выросло на 100 000 и превысило 0,5 млн человек

Два дня понадобилось, чтобы число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире увеличилось еще на 100 000 и превысило 0,5 млн человек. Об этом говорят сведенные международной командой разработчиков и исследователей данные на сайте Worldometer.

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На 18:30 26 марта в мире выявлено 500 789 заразившихся коронавирусом, 22 337 умерли (4,46%), выздоровели 121 214.

Три дня назад глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что пандемия коронавиуса ускоряется: от первого подтвержденного случая заболевания коронавирусом до 100 000 случаев прошло 67 дней, от 100 000 до 200 000 - 11 дней, от 200 000 до 300 000 - 4 дня. Планка в 400 000 была достигнута за три дня, 24 марта, а сегодня, ровно через два дня, заболевших стало более 500 000.

Больше всего заболевших по-прежнему в Китае - 81 285, но его догоняют США - там уже 74 982 случая. 74 386 случая COVID-19 зафиксировано в Италии, В Испании - 56 197, в Германии - 43 646.

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Самая высокая смертность от заболевания сейчас в Италии - умерли уже 7503 человека (10%). Тяжелая обстановка в Испании, где зафиксировано 4145 летальных случаев (7,3%). Среди стран с наибольшим количеством выявленных заболевших меньше всего смертность на данный момент в Германии - 239 человек (0,55%). Относительно невысокой она сохраняется и в США - там умерли 1080 человек (1,4%). В Китае, где началась пандемия, 3287 летальных случаев (4%).

  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • Вчера Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.
  • В Украине лабораторно подтверждены 156 случаев заболевания коронавирусом, пять из них летальные, один человек выздоровел.

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Денис Юдин
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