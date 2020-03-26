Коронавирус. Статистика в Украине: 40 новых случаев за сутки, всего 196

По состоянию на 22:00 26 марта в Украине зафиксировано 196 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Минздрав и Центр общественного здоровья (ЦОЗ).
Уточняется, что из 196-ти заболевших пять человек умерли, один пациент выздоровел. За сутки выявлено 40 новых случаев.
В целом вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 1050 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры.
Отмечается, что лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение на COVID-19, но и контактировавших с ними лиц.
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