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Коронавирус. Статистика в Украине: 40 новых случаев за сутки, всего 196

Коронавирус. Статистика в Украине: 40 новых случаев за сутки, всего 196 - Фото
Экспресс-тест на коронавирус (Фото: пресс-служба ГПСУ)
26.03.2020, 22:17

За сутки в Украине подтверждено 40 новых случаев COVID-19, всего по стране зафиксировано 196 заболевших

По состоянию на 22:00 26 марта в Украине зафиксировано 196 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Минздрав и Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Уточняется, что из 196-ти заболевших пять человек умерли, один пациент выздоровел. За сутки выявлено 40 новых случаев.

Инфографика Центра общественного здоровья

В целом вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 1050 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. 

Отмечается, что лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение на COVID-19, но и контактировавших с ними лиц.

  • По состоянию на 21:40 26 марта в мире зарегистрировано 522 574 случая заражения коронавирусной инфекцией, 23 620 человек умерли, 123 322 выздоровели.
  • Сегодня, 26 марта, сообщалось, что во Франции за 24 часа от коронавируса умерли 365 человек, в том числе 16-летний подросток.
  • В Нью-Йорке готовятся к заражению половины жителей города и начали оборудовать временные морги в палатках и трейлерах.

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Медведева Наталия
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