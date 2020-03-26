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США вышли на первое место по числу зараженных: как распространяется эпидемия

США вышли на первое место по числу зараженных: как распространяется эпидемия - Фото
Транспортировка больного в Нью-Йорке (Фото: EPA-EFE/PETER FOLEY)
26.03.2020, 23:57

Соединенные Штаты Америки сейчас занимают на первое место по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией

Соединенные Штаты Америки обошли Китай и сейчас занимают первое место по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные публикует Worldometers.

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По состоянию на 23:00 26 марта в США подтверждены 82 150 случаев заболевания COVID-19 (из них 13 785 за последние сутки), умерли 1177 человек (150  за последние сутки), выздоровели 1864.

Таблица Worldometers

Эпицентр эпидемии в США – Нью-Йорк, там зарегистрировано 37 738 случаев заболевания, умерли 385 человек.

В первой пятерке – штаты Нью-Джерси (6876 заболевших, 81 умерших), Калифорния (3801 заболевших, 78 умерших), Мичиган (2856 заболевших, 60 умерших) и Вашингтон (2588 заболевших, 132 умерших)

Таблица Worldometers
  • 24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что экономика страны должна заработать к Пасхе, 12 апреля.
  • Утром 26 марта сообщалось, что в США быстро растет количество заболевших корнавирусной инфекцией, больницы переполнены, врачи опасаются, что ситуация станет похожей на итальянскую.

Читайте также: Коронавирус. В Нью-Йорке готовят временные морги в палатках и трейлерах: фото

Медведева Наталия
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