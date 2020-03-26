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"Можем стать Италией". В США переполнены больницы, нехватка аппаратов ИВЛ - CNN

"Можем стать Италией". В США переполнены больницы, нехватка аппаратов ИВЛ - CNN - Фото
США, временный госпиталь на футбольном поле (Фото: Stephen Brashear/EPA)
26.03.2020, 07:48

В США количество заболевших COVID-19 приблизилось к 70 000, аппаратов ИВЛ и мест в больницах уже не хватает

В США быстро растет количество заболевших корнавирусной инфекцией, больницы переполнены, врачи опасаются, что ситуация станет похожей на итальянскую, сообщает CNN.

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"Нам не хватает аппаратов ИВЛ, нам не хватает коек", - рассказал CNN врач из Нью-Йорка на условиях анонимности из-за опасений потерять работу, - "Подумать только, мы в Нью-Йорке, и такое происходит. Это похоже на сценарий страны третьего мира. Невероятно".

За 25 марта, по данным Worldometer, в США выявили 13 355 новых случаев COVID-19, это на 2200 больше, чем за предыдущий день. Всего заболевших с начала пандемии - 68 421, если темпы прироста сохранятся, США за несколько дней выйдут на первое место в мире. От болезни в стране умерло уже 1032 человека, из них за последние сутки - 247. И количество новых заболевших, и смертность растут день ото дня.

Статистика заболевших за день в США (Фото: Worldometer)

Количество новых случаев COVID-19 в США (Фото: Worldometer)

Эксперты, включая генерального хирурга США Джерома Адамса, предупреждают, что США "могут стать Италией", где врачи в переполненных пациентами больницах вынуждены решать, кого подключать к аппарату ИВЛ.

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо рассказал о закупке 7000 аппаратов ИВЛ в дополнение к имеющимся 4000, Белый дом обещал штату две партии по 2000 аппаратов из национального резерва. Но штату необходимы 30 000, заявил Куомо. "Мы используем один аппарат на двух пациентов. Это сложно, это экспериментальная процедура, но у нас нет альтернативы", - заявил он.

В Стратегическом национальном резерве говорят, что перед вспышкой коронавируса там хранилось примерно 16 660 аппаратов ИВЛ, за последние несколько дней они были распределены по стране.

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Денис Юдин
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