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"Китай и США должны объединиться против коронавируса": Си поговорил с Трампом

"Китай и США должны объединиться против коронавируса": Си поговорил с Трампом - Фото
Дональд Трамп и Си Цзиньпин (фото - ЕРА)
27.03.2020, 09:31

После телефонного разговора с коллегой из КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп решил больше не использовал термин "китайский вирус"

На фоне разгорающейся в США вспышки коронавируса президент погасившего первый очаг инфекции Китая Си Цзиньпин договорился о "тесном сотрудничестве" с американским лидером Дональдом Трампом. Так сообщает китайское гостелевидение CCTV; хозяин Белого дома позднее подтвердил это в Twitter.

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"Только что закончил очень хороший разговор с президентом Си из Китая. Очень подробно обсуждался коронавирус, разоряющий большую часть нашей планеты. Китай прошел через многое и у него уже есть глубокое понимание вируса. Мы тесно сотрудничаем. Большое уважение!", - написал Трамп.

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Как сообщил канал CCTV, Си сказал Трампу, что Китай и США "должны объединиться для борьбы с вирусом". Председатель КНР также предложил собеседнику помощь для США в борьбе с коронавирусом. Китай уже направляет ее нескольким странам мира.

BBC News сообщает, что в разговоре с коллегой из США Си настаивал: Китай "всегда был прозрачен" в отношении первоначальной вспышки. Тем самым он оспорил слова Трампа, будто бы китайские власти слишком поздно сообщили миру о вирусе, и заявление госсекретаря Майкла Помпео, что Пекин якобы утаивает некие данные о заболевании.

Ранее Трамп говорил, что у него есть сомнения насчет адекватности цифр статистики COVID-19 в Китае. После кардинальных мер по сдерживанию эпидемии число случаев заболевания в КНР резко упало за последние несколько недель.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • Сейчас в мире уже более полумиллиона диагностированных зараженных, свыше 24 000 человек умерли, на 100 000 больше – выздоровели.
  • Вспышки заболевания пошли из КНР в Иран и Италию, затем переместилась в Испанию и ФРГ. Сейчас основной очаг – в США.
  • Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.
  • Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.
  • На вечер 26 марта в Украине зафиксировано 196 подтвержденных случаев.

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Евгений Пилипенко
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