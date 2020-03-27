"Китай и США должны объединиться против коронавируса": Си поговорил с Трампом

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (фото - ЕРА)

На фоне разгорающейся в США вспышки коронавируса президент погасившего первый очаг инфекции Китая Си Цзиньпин договорился о "тесном сотрудничестве" с американским лидером Дональдом Трампом. Так сообщает китайское гостелевидение CCTV; хозяин Белого дома позднее подтвердил это в Twitter.

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"Только что закончил очень хороший разговор с президентом Си из Китая. Очень подробно обсуждался коронавирус, разоряющий большую часть нашей планеты. Китай прошел через многое и у него уже есть глубокое понимание вируса. Мы тесно сотрудничаем. Большое уважение!", - написал Трамп.

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Как сообщил канал CCTV, Си сказал Трампу, что Китай и США "должны объединиться для борьбы с вирусом". Председатель КНР также предложил собеседнику помощь для США в борьбе с коронавирусом. Китай уже направляет ее нескольким странам мира.

BBC News сообщает, что в разговоре с коллегой из США Си настаивал: Китай "всегда был прозрачен" в отношении первоначальной вспышки. Тем самым он оспорил слова Трампа, будто бы китайские власти слишком поздно сообщили миру о вирусе, и заявление госсекретаря Майкла Помпео, что Пекин якобы утаивает некие данные о заболевании.

Ранее Трамп говорил, что у него есть сомнения насчет адекватности цифр статистики COVID-19 в Китае. После кардинальных мер по сдерживанию эпидемии число случаев заболевания в КНР резко упало за последние несколько недель.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Сейчас в мире уже более полумиллиона диагностированных зараженных, свыше 24 000 человек умерли, на 100 000 больше – выздоровели.

Вспышки заболевания пошли из КНР в Иран и Италию, затем переместилась в Испанию и ФРГ. Сейчас основной очаг – в США.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

На вечер 26 марта в Украине зафиксировано 196 подтвержденных случаев.

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