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Макрон: Шенгенская зона может "умереть" из-за коронавируса

Макрон: Шенгенская зона может "умереть" из-за коронавируса - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Yoan Valat/EPA)
27.03.2020, 09:14

Коронавирус грозит всему Европейскому проекту, предупреждает президент Франции Макрон, без солидарности стран ЕС Шенгенская зона может распасться

Если страны Европейского союза не проявят солидарность в борьбе с коронавирусом, то эпидемия может разрушить Шенгенскую зону. Об этом лидеров ЕС предупредил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Reuters.

"На карту поставлено выживание Европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, - это смерть Шенгена", - сказал он.

СПРАВКА. Шенгенская зона – пространство из 26 государств, которые отменили между собой пограничный контроль и ведут общую визовую политику. 

Сейчас членами зоны являются 22 страны члена-ЕС, а также Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария. Четыре государства-члена ЕС (Болгария, Румыния, Кипр, Хорватия) обязаны в конечном итоге присоединиться к Зоне.
  • По состоянию на 06:00 27 марта, в мире подтверждены 531 860 случаев заражения коронавирусом, 24 057 человек умерли, 122 203 выздоровели.
  • В Украине - 196 зараженных, погибли пятеро человек, один пациент выздоровел.

Читайте также: Коронавирус. Во Франции объявили "военную операцию" против COVID-19

Марк Сировой
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коронавирус шенгенская зона европейский союз ЕС эмманюэль макрон COVID-19
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