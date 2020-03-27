Более 530 000 человек в мире заболели COVID-19 - последние данные

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжает расти, в мире выявлено уже более полумиллиона случаев. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса официальных данных, которые публикуются на Gis and Data.

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По состоянию на 6:00 27 марта, подтверждено 531 860 случаев заражения коронавирусом, 24 057 человек умерли от инфекции, 122 203 выздоровели.

Больше всего заболевших, 85 653, в США, где распространение идет самыми быстрыми в мире темпами - за сутки подтверждено более 16 000 новых случаев. Китай, где началась пандемия, на втором месте - там 81 782 заболевших, его почти догнала Италия, где уже выявлено 80 589 заболевших.

Более 10 000 человек заразились коронавирусом в Испании (57 786), Германии (43 938), Франции (29 566), Иране (29 406), Великобритании (11 812) и Швейцарии (11 811).

Больше всего умерших от болезни в Италии (8215) и в Испании (4365). В то же время, в Германии сохраняется низкий уровень смертности - там зафиксировано 267 летальных случаев, остается невысокой смертность и в США - 1296 умерших.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений .

перечень ограничений 25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

В Украине лабораторно подтверждены 196 случаев заболевания коронавирусом, пять из них летальные, один человек выздоровел.

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