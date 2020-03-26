Коронавирус в крупнейшем городе США: что карантин сделал с Нью-Йорком – фото

Если темпы распространения коронавирусной инфекции сохранятся, США вскоре выйдут в лидеры по числу зараженных SARS-CoV-2, который пошел из первоначальной вспышки в Ухане (Китай). По состоянию на утро 26 марта в стране зафиксировано почти 69 000 случаев заболевания, умерли более тысячи человек, около 400 выздоровели.

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Половина всех случаев заражения в США диагностирована в штате Нью-Йорк. Максимальный прирост случаев за прошлый день зафиксирован, однако, в Калифорнии.

Неделю назад COVID-19 начал очень быстро распространяться в Нью-Йорке, пишет Голос Америки, и это вынудило власти штата и города с 22 марта ограничить передвижение для жителей. Улицы крупных городов Америки, в том числе "Большого яблока" с населением около 9 млн жителей (~20 млн в агломерации), в значительной степени опустели.

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Около клиник, где проводят экспресс-тестирование на COVID-19, собираются большие очереди горожан.

Количество зараженных в США:

График: worldometers.info/coronavirus

Белый дом призвал всех, кто недавно посещал Нью-Йорк или выехал из города, самоизолироваться на 14 дней.

24 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что экономика страны должна заработать не позднее, чем к Пасхе, 12 апреля.

Фото: ЕРА