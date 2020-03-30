Ученые выяснили оптимальную для коронавируса температуру

Заражение вирусом SARS-CoV-2 — его частички подкрашены пурпурным (фото — NIAID, NIH)

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает у человека опасное для жизни заболевание COVID-19, "очень стабилен" при температуре окружающей среды около 4°C, в широком диапазоне pH, а также на гладких поверхностях. Об этом пишут ученые медфакультета Университета Гонконга на портале medRxiv.org.

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Медики выяснили, что при четырех градусах по Цельсию коронавирус не теряет способности заражать более двух недель. Другие показатели:

—> при 22°C - около недели;

—> 37°C - день-два;

—> 56°C - полчаса и меньше;

—> 70°C - не более пяти минут.

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При комнатной температуре и относительной влажности 65% SARS-CoV-2 остается в заразной концентрации на:

—> нержавеющей стали и пластике - меньше недели;

—> стекле - меньше четырех дней;

—> дереве и ткани - менее двух дней;

—> бумаге — менее трех часов.

Коронавирус наиболее устойчив на гладких поверхностях, уточнили исследователи.

"Поразительно, но значительный уровень инфекционного вируса все еще можно обнаружить на наружном слое хирургической маски на седьмой день (0,1% от исходного инокулята)", - пишут ученые.

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"Хлорка", этанол, повидон-йод, хлороксиленол, хлоргексидин, бензалкония хлорид - за пять минут воздействия при комнатной температуре все они его нейтрализовали. Не уничтожил полностью вирус только раствор обычного мыла: мойте руки очень тщательно.

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Выяснилось также, что вирус "чрезвычайно стабилен" при комнатной температуре в широком диапазоне значений кислотности среды (pH).

"В целом, SARS-CoV-2 может быть очень стабильным в благоприятных условиях, но при этом также восприимчив к стандартным методам дезинфекции", - сделали выводы медики.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

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