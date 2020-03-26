В США составляют атомную модель оболочки коронавируса SARS-CoV-2: анимация

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 (иллюстрация — Nexu Science Communication)

Ученые в США готовят трехмерную модель частицы коронавируса: ее составляют при помощи вычислений на суперкомпьютере Frontera Университета Техаса в Остине. Об этом говорится в пресс-релизе Техасского передового вычислительного центра.

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Атомная структура оболочки вируса для первой модели была просчитана 12-13 марта при помощи 250 000 процессорных ядер "Фронтеры": на это ушли значительные ресурсы компьютера, так как необходимо рассчитать взаимодействие каждого атома друг с другом.

Расчеты показывают, что внешняя структура SARS-CoV-2 состоит примерно из 200 млн атомов. Моделирование такого масштаба возможно только на машине типа Frontera или на суперкомпьютере вроде того, что в Министерстве энергетики США.

Анимация: Rommie Amaro, UC San Diego

Эти модели помогут ученым понять, какие части оболочки коронавируса играют ключевую роль в процессе заражения человеческой клетки: "Если мы раскроем такие секреты SARS-CoV-2, у исследователей будет больше шансов создать лекарство от COVID-19 и выяснить, какие из существующих лекарств могут помочь".

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Белки-шипы вируса, которые "вскрывают" клетку-жертву через рецепторы ACE2 и CD147 на ее мембране, составляют небольшую часть его оболочки.

Теперь в центре намерены составить полное трехмерное изображение внешнего компонента вируса. Оно даст представление о том, как SARS-CoV-2 заражает организм на молекулярно-атомарном уровне.

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