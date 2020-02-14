Как коронавирус COVID-19 выглядит под микроскопом: снимки из США

Коронавирус COVID-19 под микроскопом (фото - пресс-служба NIAID)

Опубликовано изображения вируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), полученные на сканирующем и просвечивающем электронном микроскопе. Все снимки доступны на Flickr американской гослаборатории.

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Каким-либо оригинальным внешним видом он не отличается: большинство коронавирусов вроде SARS и MERS выглядят одинаково; небольшие различия - только в геноме.

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Снимки сделаны в лаборатории Rocky Mountains Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США в Гамильтоне, штат Монтана. Этот отдел проводит исследования опасных патогенов вроде возбудителей эболы, туляремии, Ку-лихорадки и прочих. Уровень безопасности доступа - IV категория (максимальная). В США - около 15 объектов, где разрешено работать с микробами и вирусами такого уровня патогенности.

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