Коронавирус. Украинские фармкомпании в скором времени выпустят 2 млн тест-систем

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Украинские фармкомпании в ближайшее время выпустят 2 млн тест-систем. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, какие украинские компании разработали тесты на коронавирус.

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По его информации, таких компаний три: одна государственная - научное учреждение при Нацакадемии наук, и две частные компании, которые уже зарегистрировали и выпускают свои тест-системы и выпускают.

"Отечественные производители обещают нам сделать достаточно быстро сейчас. Они уже расширяют производство для покрытия двух миллионов исследований методом полимеразной цепной реакции", - сообщил он.

Также в ближайшее время ожидается следующая партия на новые исследования ПЦР-системы, закупленная за пределами Украины.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка инфекции Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

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