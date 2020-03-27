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Коронавирус. Украинские фармкомпании в скором времени выпустят 2 млн тест-систем

Коронавирус. Украинские фармкомпании в скором времени выпустят 2 млн тест-систем - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
27.03.2020, 10:50

Фармкомпании в Украине в скором времени выпустят 2 млн тест-систем

Украинские фармкомпании в ближайшее время выпустят 2 млн тест-систем. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, какие украинские компании разработали тесты на коронавирус.

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По его информации, таких компаний три: одна государственная - научное учреждение при Нацакадемии наук, и две частные компании, которые уже зарегистрировали и выпускают свои тест-системы и выпускают.

"Отечественные производители обещают нам сделать достаточно быстро сейчас. Они уже расширяют производство для покрытия двух миллионов исследований методом полимеразной цепной реакции", - сообщил он.

Также в ближайшее время ожидается следующая партия на новые исследования ПЦР-системы, закупленная за пределами Украины.

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Владислав Сердюк, Шмыкова Александра
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