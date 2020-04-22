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Коронавирус. В Украине 6592 заболевших СOVID-19, за сутки выявили 467 случаев

Коронавирус. В Украине 6592 заболевших СOVID-19, за сутки выявили 467 случаев - Фото
Иллюстративное фото: Sem van der Wal/EPA
22.04.2020, 09:32

В Украине выявлено 6592 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, 174 человека умерли, выздоровели 424 человека

На 09:00 22 апреля в Украине зарегистрировали 6592 случаев заражения коронавирусом, 174 пациента умерло, выздоровели 424 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За последние сутки зафиксировали 467 новых случаев заражения (сутками ранее – 415). Умерло 13 человек (сутками ранее - 10).

На амбулаторном лечении находятся 4466 пациентов, из них 334 - дети. Госпитализировано 2 126 человек, в том числе 97 детей. На аппарате ИВЛ находятся 92 человека.

  • На утро 22 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 557 181 человек, 177 641 умерли, 690 444  выздоровели.
  • Кабмин планирует продлить карантин в Украине минимум до 11 мая.

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Денис Юдин
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