Коронавирус. Заболели 2,6 млн человек, выздоровели 690 000: последние данные

На утро 22 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 557 181 человек, 177 641 умерли, 690 444 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.
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На первом месте по количеству инфицированных находятся США - 819 164, зафиксировано 45 340 летальных случаев (2826 за минувшие сутки), выздоровели 82 873.
На втором – Испания, заболели 204 178, умерли 21 282, выздоровели 82 514.
На третьем - Италия - 183 957 случаев, 24 648 умерли, 51 600 выздоровели.
На четвертом - Франция – 158 050 случая, 20 796 умерли, 39 181 выздоровели.
На пятом - Германия – 148 453 случаев, 5086 умерли, 95 200 выздоровели.
На шестом - Великобритания – 129 044 случая, 17 337 умерли, данных о выздоровевших нет.
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