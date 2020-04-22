Коронавирус. Заболели 2,6 млн человек, выздоровели 690 000: последние данные

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

На утро 22 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 557 181 человек, 177 641 умерли, 690 444 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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На первом месте по количеству инфицированных находятся США - 819 164, зафиксировано 45 340 летальных случаев (2826 за минувшие сутки), выздоровели 82 873.

На втором – Испания, заболели 204 178, умерли 21 282, выздоровели 82 514.

На третьем - Италия - 183 957 случаев, 24 648 умерли, 51 600 выздоровели.

На четвертом - Франция – 158 050 случая, 20 796 умерли, 39 181 выздоровели.

На пятом - Германия – 148 453 случаев, 5086 умерли, 95 200 выздоровели.

На шестом - Великобритания – 129 044 случая, 17 337 умерли, данных о выздоровевших нет.

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Н а утро 21 апреля в мире зафиксированы 2 481 287 случаев заражения, 170 436 пациентов умерли, 646 854 – выздоровели.

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