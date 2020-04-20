Сегодня Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабляют карантин

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В понедельник некоторые страны Европы смягчают карантин, введенный в рамках противодействия пандемии коронавируса. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

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В Германии разрешат открыться предприятиям площадью не более 800 кв.м., а также автосалонам, велосипедным и книжным магазинам.

В Чехии запускают поэтапный план смягчения карантина. Там начнут работу рынки, а гражданам разрешат путешествовать за границу по делам или для посещения родственников. Однако потом их ждет двухнедельный карантин.

Во Франции разрешат посещать дома для престарелых, однако физический контакт останется под запретом - только двое родственников могут приходить в гости за раз.

В Норвегии откроют детские сады и ряд специализированных клиник. Через неделю планируют открыть университеты, парикмахерские и салоны красоты.

В Польше разрешили выезжать в лес и посещать парки. Также там теперь больше людей смогут одновременно находиться в магазинах.

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