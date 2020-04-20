Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сегодня Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабляют карантин

Сегодня Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабляют карантин - Фото
Фото: Sanjay Baid/EPA
20.04.2020, 11:50

В понедельник ряд европейских стран смягчает ограничительные меры

В понедельник некоторые страны Европы смягчают карантин, введенный в рамках противодействия пандемии коронавируса. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Германии разрешат открыться предприятиям площадью не более 800 кв.м., а также автосалонам, велосипедным и книжным магазинам.

В Чехии запускают поэтапный план смягчения карантина. Там начнут работу рынки, а гражданам разрешат путешествовать за границу по делам или для посещения родственников. Однако потом их ждет двухнедельный карантин.

Во Франции разрешат посещать дома для престарелых, однако физический контакт останется под запретом - только двое родственников могут приходить в гости за раз.

В Норвегии откроют детские сады и ряд специализированных клиник. Через неделю планируют открыть университеты, парикмахерские и салоны красоты.

В Польше разрешили выезжать в лес и посещать парки. Также там теперь больше людей смогут одновременно находиться в магазинах.

Читайте также: Следующим эпицентром вспышки коронавируса может стать Африка - ВОЗ

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Европа карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 