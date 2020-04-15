Пик пандемии коронавируса еще не наступил – ВОЗ

Еще нет признаков того, что пандемия коронавируса прошла мировой пик. Об этом сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает Reuters.
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"90% случаев заражения происходит в Европе и США. Так что мы, конечно, еще не видим пика", - сказала она.
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Однако Харрис добавила, что ситуация в Европе неоднородна. Например, в Италии и Испании динамика заболеваемости замедлилась и в то же время ускорилась в Турции и Великобритании.
Также, по ее словам, наблюдается рост завозных случаев в Китае: 409 больных COVID-19 приехали в Поднебесную из России.
Ранее Харрис говорила, что вакцина от COVID-19 вряд ли появится в течение года.
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