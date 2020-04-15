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Пик пандемии коронавируса еще не наступил – ВОЗ

Пик пандемии коронавируса еще не наступил – ВОЗ - Фото
Нью-Йорк во время вспышки коронавируса (Фото: ЕРА)
15.04.2020, 12:47

По словам Маргарет Харрис из ВОЗ, пандемия коронавируса еще не достигла пика, однако динамика заболеваемости COVID-19 отличается в разных странах

Еще нет признаков того, что пандемия коронавируса прошла мировой пик. Об этом сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает Reuters.

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"90% случаев заражения происходит в Европе и США. Так что мы, конечно, еще не видим пика", - сказала она.

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Однако Харрис добавила, что ситуация в Европе неоднородна. Например, в Италии и Испании динамика заболеваемости замедлилась и в то же время ускорилась в Турции и Великобритании.

Также, по ее словам, наблюдается рост завозных случаев в Китае: 409 больных COVID-19 приехали в Поднебесную из России.

Ранее Харрис говорила, что вакцина от COVID-19 вряд ли появится в течение года.

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Марк Сировой
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ВОЗ пандемия коронавирус пик COVID-19 маргарет харрис
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