Глава МОЗ: Рано говорить о выходе из карантина - новый антирекорд заболеваемости

В Украине зафиксировали наибольшее (392) количество заболевших COVID-19 за сутки, а потому пока нецелесообразно говорить об окончании карантина. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Принимая во внимание сегодняшний антирекорд по заболеваемости, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно", - сказал он.
Степанов отметил, что прирост активных подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки в сравнении с предыдущими сутками составляет +11,2%.
Читайте также: Коронавирус. Минздрав меняет алгоритм тестирования: число случаев может возрасти
Он также повторил, что выход из карантина будет возможен лишь при устойчивом снижении заболеваемости COVID-19.
Смотрите также: Коронавирус. Минздрав показал динамику развития эпидемии по областям – график