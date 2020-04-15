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Глава МОЗ: Рано говорить о выходе из карантина - новый антирекорд заболеваемости

Глава МОЗ: Рано говорить о выходе из карантина - новый антирекорд заболеваемости - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)
15.04.2020, 10:15

По словам главы Минздрава Максима Степанова, выход из карантина может случиться лишь при устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом

В Украине зафиксировали наибольшее (392) количество заболевших COVID-19 за сутки, а потому пока нецелесообразно говорить об окончании карантина. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Принимая во внимание сегодняшний антирекорд по заболеваемости, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно", - сказал он.

Степанов отметил, что прирост активных подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки в сравнении с предыдущими сутками составляет +11,2%.

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Он также повторил, что выход из карантина будет возможен лишь при устойчивом снижении заболеваемости COVID-19.

  • По состоянию на 9 утра 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случаев заражения коронавирусом, 108 человек умерли, 143 больных COVID-19 выздоровели.
  • Начало пика эпидемии в Украине Минздрав ожидает с 17 апреляПо данным Минздрава, сейчас Украина идет по сценарию, при котором заразятся не более 2% населения.

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Марк Сировой, Александра Шмыкова
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