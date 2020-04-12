Коронавирус. Минздрав меняет алгоритм тестирования: число случаев может возрасти

Минздрав изменил алгоритм тестирования на COVID-19 – это может привести к "существенному возрастанию" количества выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
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Теперь тесты будут делать:
- всем, кто болеет пневмонией;
- всем людям с горячкой;
- всем контактным лицам.
В Минздраве подчеркнул, что если украинцы будут соблюдать карантин, не пойдут в церковь или в гости на Пасху, то это поможет сдержать вспышку.
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