Коронавирус. Минздрав меняет алгоритм тестирования: число случаев может возрасти

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

Минздрав изменил алгоритм тестирования на COVID-19 – это может привести к "существенному возрастанию" количества выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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Теперь тесты будут делать:

- всем, кто болеет пневмонией;

- всем людям с горячкой;

- всем контактным лицам.

В Минздраве подчеркнул, что если украинцы будут соблюдать карантин, не пойдут в церковь или в гости на Пасху, то это поможет сдержать вспышку.

По данным на 9:00 12 апреля, в Украине 2777 заболевших COVID-19, 83 человек умерли, 89 выздоровели. За сутки выявлено 266 новых случаев.

По словам главного санврача Виктора Ляшко, пик эпидемии в Украине ожидается 17 апреля.

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