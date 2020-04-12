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Коронавирус. Минздрав меняет алгоритм тестирования: число случаев может возрасти

Коронавирус. Минздрав меняет алгоритм тестирования: число случаев может возрасти - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
12.04.2020, 21:46

Тесты на коронавирус теперь будут делать всем, кто болеет пневмонией

Минздрав изменил алгоритм тестирования на COVID-19 – это может привести к "существенному возрастанию" количества выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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Теперь тесты будут делать:

- всем, кто болеет пневмонией;

- всем людям с горячкой;

- всем контактным лицам.

В Минздраве подчеркнул, что если украинцы будут соблюдать карантин, не пойдут в церковь или в гости на Пасху, то это поможет сдержать вспышку.

  • По данным на 9:00 12 апреля, в Украине 2777 заболевших COVID-19, 83 человек умерли, 89 выздоровели. За сутки выявлено 266 новых случаев.
  • По словам главного санврача Виктора Ляшко, пик эпидемии в Украине ожидается 17 апреля.

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Марк Сировой
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