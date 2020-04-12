Ляшко: Думаю, COVID-19 станет сезонным заболеванием

COVID-19 может стать сезонной болезнью и тогда вспышки коронавирусной болезни будут циклическими. Такое мнение в интервью Левому берегу выразил главный санврач Виктор Ляшко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Не могу сказать (будет ли вторая волна заболеваемости после окончания карантина, - ред.). Но, думаю, к октябрю все страны уже будут подготовлены совсем иначе. Почему я говорю об октябре - по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически", - сказал он.
Ляшко добавил, что это также будет зависесь от того, как будет мутировать вирус. По его словам, если мутации приведут к возникновению новой болезни, тогда "придется жить в новых биологических реалиях".
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE