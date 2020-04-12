Ляшко: Думаю, COVID-19 станет сезонным заболеванием

Виктор Ляшко (Фото: Минздрав/Facebook)

COVID-19 может стать сезонной болезнью и тогда вспышки коронавирусной болезни будут циклическими. Такое мнение в интервью Левому берегу выразил главный санврач Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Не могу сказать (будет ли вторая волна заболеваемости после окончания карантина, - ред.). Но, думаю, к октябрю все страны уже будут подготовлены совсем иначе. Почему я говорю об октябре - по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически", - сказал он.

Ляшко добавил, что это также будет зависесь от того, как будет мутировать вирус. По его словам, если мутации приведут к возникновению новой болезни, тогда "придется жить в новых биологических реалиях".

По данным на 9:00 12 апреля, в Украине 2777 заболевших COVID-19, 83 человек умерли, 89 выздоровели. За сутки выявлено 266 новых случаев.



На утро сегодня в мире подтверждено 1 776 157 случаев заболевания COVID-19, умерло 108 804 человек, выздоровело - 402 903.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE