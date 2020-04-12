В Украине 2777 заболевших COVID-19, за сутки выявлено 266 новых случаев

Экспресс-тесты на коронавирус (Фото: Piroschka van de Wouw/EPA)

В Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, за сутки выявлено 266 новых случаев, сообщает Минздрав.

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По данным Центра общественного здоровья на 09:00 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных. Выздоровело 89 человек.

За сутки было выявлено 266 новых случаев.

Количество подтвержденных случаев по областям:

- Винницкая - 174;

- Волынская - 71;

- Днепропетровская - 58;

- Донецкая - 11;

- Житомирская - 74;

- Закарпатская - 82;

- Запорожская - 83;

- Ивано-Франковская - 291;

- Кировоградская - 118;

- Киевская - 159;

- Львовская - 111;

- Луганская - 3;

- Одесская - 63;

- Полтавская - 25;

- Ровенская - 119;

- Сумская - 73;

- Тернопольская - 243;

- Харьковская - 11;

- Херсонская - 31;

- Хмельницкая - 19;

- Черновицкая - 432;

- Черкасская - 99;

- Черниговская - 9;

- Киев - 416.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На утро сегодня в мире подтверждено 1 776 157 случаев заболевания COVID-19, умерло 108 804 человек, выздоровело - 402 903.

В США впервые в истории режим стихийного бедствия объявлен во всех штатах, в стране более 20 000 умерших от коронавируса.

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