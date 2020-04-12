В Украине 2777 заболевших COVID-19, за сутки выявлено 266 новых случаев

В Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, за сутки выявлено 266 новых случаев, сообщает Минздрав.
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По данным Центра общественного здоровья на 09:00 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных. Выздоровело 89 человек.
За сутки было выявлено 266 новых случаев.
Количество подтвержденных случаев по областям:
- Винницкая - 174;
- Волынская - 71;
- Днепропетровская - 58;
- Донецкая - 11;
- Житомирская - 74;
- Закарпатская - 82;
- Запорожская - 83;
- Ивано-Франковская - 291;
- Кировоградская - 118;
- Киевская - 159;
- Львовская - 111;
- Луганская - 3;
- Одесская - 63;
- Полтавская - 25;
- Ровенская - 119;
- Сумская - 73;
- Тернопольская - 243;
- Харьковская - 11;
- Херсонская - 31;
- Хмельницкая - 19;
- Черновицкая - 432;
- Черкасская - 99;
- Черниговская - 9;
- Киев - 416.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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