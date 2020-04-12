В США впервые в истории режим стихийного бедствия объявлен во всех штатах

Впервые в истории состояние стихийного бедствия объявлено во всех 50 штатах США, сообщает Fox News.
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Президент США Дональд Трамп подписал вчера, 11 апреля, декларацию о стихийном бедствии в штате Вайоминг. Таким образом, отметил заместитель пресс-секретаря Трампа Джадд Дир, состояние стихийного бедствия впервые в истории объявлено во всех 50 штатах страны.
Декларация позволяет штату и местным властям получать федеральное финансирование.
В США - наибольшее число заболевших COVID-19 в мире: подтверждено 529 740 случаев, из них 20 608 летальных, 32 091 человек выздоровел.
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