Коронавирус: в мире почти 1,8 млн заболевших, более 400 000 выздоровевших

Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA

По состоянию на утро 11 апреля, 1 776 157 человек в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 402 903, умерли 108 804. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса официальных данных, которые публикуются на Gis and Data.

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Больше всего зараженных в США: 529 740, в этой же стране больше всего летальных случаев заболевания: 20 602. Выздоровело в США 31 988 человек.

Более 100 000 заболевших еще в четырех странах:

- Испания - 163 027 заболело, 16 606 умерло, 59 109 выздоровело;

- Италия - 152 271 заболел, 19 468 умерло, 32 524 выздоровело;

- Франция - 130 730 заболело, 13 851 умер, 26 671 выздоровел;

- Германия - 125 452 заболело, 2 871 умер, 57 400 выздоровело.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

По состоянию на 9:00 11 апреля в Украине было 2511 подтвержденных случаев COVID-19, 73 человека умерло, 79 выздоровели.

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