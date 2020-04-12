Коронавирус. В Минздраве ожидают пик эпидемии в Украине 17 апреля

Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Пик эпидемии коронавируса может случиться 17 марта, но с небольшими показателями заболеваемости, если карантин будут соблюдать. Об этом главный санврач Виктор Ляшко рассказал в интервью Левому берегу.

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"Если мы будем придерживаться карантинных мероприятий, то да, с невысокими (показателями заболеваемости, - ред.). Ожидается, что он (пик, - ред.) будет 17 апреля", - сказал он.

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Однако Ляшко добавил, что патоген новый и может "повести себя неожиданно".

"Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1000 случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От 1000 до 10 000 тоже идем медленнее, увидим, как дойдет", - рассказал медик.

По словам главного санврача, Украина идет по сценарию, который предусматривает, что за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения. Если же будут заражены 10% и более, то может случиться коллапс системы здравоохранения. Задача – растянуть количество больных во времени.

По данным на 9:00 12 апреля, в Украине 2777 заболевших COVID-19, 83 человек умерли, 89 выздоровели. За сутки выявлено 266 новых случаев.

4 апреля Ляшко заявлял , что в Украине ожидается пик заражения коронавирусом 14-15 апреля в случае не соблюдения украинцами жестких карантинных мер. 10 апреля он сказал , что Украина может избежать пика.

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