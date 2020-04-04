В Украине ожидается пик заражения коронавирусом 14-15 апреля - Минздрав

В Украине ожидается пик заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 14-15 апреля в случае не соблюдения украинцами жестких карантинных мер. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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"Если мы не будем соблюдать жестких карантинных мероприятий, то мы можем ожидать пик заболеваемости коронавирусной болезни уже, начиная с 14-15 апреля. Это может привести к массовому поступления больных, тяжелых больных в учреждения охраны здоровья и большому количеству негативных последствий, в том числе летальных", - сказал Ляшко.
Он призвал украинцев отнестись с пониманием к новым жестким карантинным мерам, ограничить мобильность до 24 апреля, не передвигаться по улицам без крайней необходимости, обязательно надевать медицинские маски.
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