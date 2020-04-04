В Украине ожидается пик заражения коронавирусом 14-15 апреля - Минздрав

Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Украине ожидается пик заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 14-15 апреля в случае не соблюдения украинцами жестких карантинных мер. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Если мы не будем соблюдать жестких карантинных мероприятий, то мы можем ожидать пик заболеваемости коронавирусной болезни уже, начиная с 14-15 апреля. Это может привести к массовому поступления больных, тяжелых больных в учреждения охраны здоровья и большому количеству негативных последствий, в том числе летальных", - сказал Ляшко.

Он призвал украинцев отнестись с пониманием к новым жестким карантинным мерам, ограничить мобильность до 24 апреля, не передвигаться по улицам без крайней необходимости, обязательно надевать медицинские маски.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

3 апреля Кабмин ужесточил карантин: смотрите список ограничений . В ближайшее время ожидается пик заболеваемости.

3 апреля Ляшко сообщал, что в ближайшее время в Украине ожидается пиковый рост заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 человека, умерли 28 человек. За минувшие сутки зафиксированы 154 новых случаев, из них - десять детей.

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