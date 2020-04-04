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Коронавирус. В Украине заболели 1096 человек, выздоровели 23 - Минздрав

Коронавирус. В Украине заболели 1096 человек, выздоровели 23 - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
04.04.2020, 10:02

По данным на 10:00 4 апреля, в Украине выздоровели 23 человека, умерли от коронавируса 28 больных

По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, из них десять детей.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 66 случаев;
  • Волынская область - 17 случаев;
  • Днепропетровская область - 14 случаев;
  • Донецкая область - 8 случаев;
  • Житомирская область - 9 случаев;
  • Закарпатская область - 24 случая;
  • Запорожская область - 28 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 94 случая;
  • Кировоградская область - 19 случаев;
  • Киев - 195 случаев;
  • Киевская область - 77 случаев;
  • Львовская область - 14 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 26 случаев;
  • Полтавская область - 8 случаев;
  • Ровенская область - 31 случай;
  • Сумская область - 37 случаев;
  • Тернопольская область - 135 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 8 случаев;
  • Хмельницкая область - 10 случаев;
  • Черновицкая область - 206 случаев;
  • Черкасская область - 61 случай;
  • Черниговская область - 5 случаев.

Поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года - 5040 сообщений о подозрении на коронавирус.

По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине были зафиксированы 1072 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19, 23 человека выздоровели, 27 умерли. 

  • На утро 4 апреля, в мире заболели 1 099 389 людей коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 226 603, умерли 58 901.

Читайте также: В Украине приняли протокол лечения при COVID-19: что он предлагает и что с ним не так

Арина Толина
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Украина минздрав коронавирус COVID-19
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