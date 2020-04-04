Коронавирус. В Украине заболели 1096 человек, выздоровели 23 - Минздрав

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, из них десять детей.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 66 случаев;

Волынская область - 17 случаев;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 9 случаев;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 28 случаев;

Ивано-Франковская область - 94 случая;

Кировоградская область - 19 случаев;

Киев - 195 случаев;

Киевская область - 77 случаев;

Львовская область - 14 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 26 случаев;

Полтавская область - 8 случаев;

Ровенская область - 31 случай;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 135 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 206 случаев;

Черкасская область - 61 случай;

Черниговская область - 5 случаев.

Поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года - 5040 сообщений о подозрении на коронавирус.

По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине были зафиксированы 1072 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19, 23 человека выздоровели, 27 умерли.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

3 апреля Кабмин ужесточил карантин: смотрите список ограничений . В ближайшее время ожидается пик заболеваемости.

На утро 4 апреля, в мире заболели 1 099 389 людей коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 226 603, умерли 58 901.

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