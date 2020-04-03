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Коронавирус в Украине. Количество зараженных превысило 1000 человек

Коронавирус в Украине. Количество зараженных превысило 1000 человек - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
03.04.2020, 22:02

По состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждено 1072 случая заражения коронавирусной инфекцией

По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине зафиксировано 1072 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Минздрав.

По состоянию на 10:00 было 942 случая. Таким образом в течение дня выявлено 130 новых случаев заболевания.

В МОЗ отмечают, что всего в Украине зафиксировано 27 летальных исходов от COVID-19 (утром было 23). В целом 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Распространение коронавируса в Украине (Инфографика: ЦОЗ)

Читайте также: В Украине приняли протокол лечения при COVID-19: что он предлагает и что с ним не так

Наталия Медведева
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