Коронавирус в Украине. Количество зараженных превысило 1000 человек

По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине зафиксировано 1072 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Минздрав.
По состоянию на 10:00 было 942 случая. Таким образом в течение дня выявлено 130 новых случаев заболевания.
В МОЗ отмечают, что всего в Украине зафиксировано 27 летальных исходов от COVID-19 (утром было 23). В целом 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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