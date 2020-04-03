Коронавирус в Украине. Количество зараженных превысило 1000 человек

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине зафиксировано 1072 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Минздрав.



По состоянию на 10:00 было 942 случая. Таким образом в течение дня выявлено 130 новых случаев заболевания.

В МОЗ отмечают, что всего в Украине зафиксировано 27 летальных исходов от COVID-19 (утром было 23). В целом 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня Кабмин ужесточил карантин: смотрите список ограничений . В ближайшее время ожидается пик заболеваемости.

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