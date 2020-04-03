В ближайшее время ожидается пиковый рост заражения коронавирусом - Минздрав

Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В ближайшее время в Украине ожидается пиковый рост заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Он подчеркнул, что именно в связи с этим Кабмин намерен ужесточить карантинные меры в Украине.

"Мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем жесткие меры. Ведь наши расчеты показывают, при проведении дополнительных мероприятий по изоляции и ограничении мобильности мы сможем значительно уменьшить количество летальных случаев", - отметил Ляшко.

По состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине зафиксированы новых 138 случаев COVID-19, госпитализировали сегодня 79 человек, из них пять детей. Всего в Украине заболели коронавирусом 942 человека, из них в больницах находятся 477, включая 25 детей. Выздоровели 19 человек, умерли 23 человека.

Украина попытается пройти пандемию коронавируса SARS-CoV-2 без пиковой нагрузки на систему здравоохранения – так, как это делает Япония: гася одиночные случаи и локальные вспышки заболевания. 31 марта Ляшко заявлял , что

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