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В ближайшее время ожидается пиковый рост заражения коронавирусом - Минздрав

В ближайшее время ожидается пиковый рост заражения коронавирусом - Минздрав - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
03.04.2020, 12:18

По данным Минздрава, на 10:00 3 апреля в Украине зафиксированы новых 138 случаев COVID-19

В ближайшее время в Украине ожидается пиковый рост заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Он подчеркнул, что именно в связи с этим Кабмин намерен ужесточить карантинные меры в Украине.

"Мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем жесткие меры. Ведь наши расчеты показывают, при проведении дополнительных мероприятий по изоляции и ограничении мобильности мы сможем значительно уменьшить количество летальных случаев", - отметил Ляшко.

По состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине зафиксированы новых 138 случаев COVID-19, госпитализировали сегодня 79 человек, из них пять детей. Всего в Украине заболели коронавирусом 942 человека, из них в больницах находятся 477, включая 25 детей. Выздоровели 19 человек, умерли 23 человека.

  • 31 марта Ляшко заявлял, что Украина попытается пройти пандемию коронавируса SARS-CoV-2 без пиковой нагрузки на систему здравоохранения – так, как это делает Япония: гася одиночные случаи и локальные вспышки заболевания.

Читайте также: Разбор. В Украине приняли протокол лечения при COVID-19: что он предлагает и что с ним не так

Арина Толина
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Виктор Ляшко Украина карантин коронавирус пик COVID-19
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