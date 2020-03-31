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Делаем все, чтобы Украина прошла эпидемию коронавируса по примеру Японии - Ляшко

Делаем все, чтобы Украина прошла эпидемию коронавируса по примеру Японии - Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)
31.03.2020, 11:20

Власти и медики пытаются не допустить пиковой нагрузки на здравоохранение, чтобы можно было справляться с одиночными случаями, сказал главсанврач

Украина попытается пройти пандемию коронавируса SARS-CoV-2 без пиковой нагрузки на систему здравоохранения – так, как это делает Япония: гася одиночные случаи и локальные вспышки заболевания. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, когда в стране прогнозируется начало пика эпидемии.

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"Мы не хотим, чтобы в Украине случился пик. Мы делаем все возможное, что в Украине не было пиковой нагрузки", - сказал он.

По словам замглавы Минздрава, именно для предупреждения коллапса в системе здравоохранения власть и ввела карантинные меры - с коронавирусом работают на опережение: "Это позволяет нам растягивать во времени количество больных коронавирусом".

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Ляшко уточнил, что у Минздрава "есть определенные прогнозы", когда может произойти пик вспышки в стране, но даты не назвал.

Главсанврач подчеркнул: делается все, чтобы  коллапса системы здравоохранения не случилось, "и чтобы мы по примеру Японии шли с одиночными случаями, с которыми будем спокойно справляться".

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

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Евгений Пилипенко
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Виктор Ляшко минздрав карантин эпидемия коронавирус COVID-19
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