В СНБО создали интерактивную карту по коронавирусу в Украине: есть все данные

В Совете нацбезопасности и обороны создали интерактивную карту, на которой указаны данные по распространению коронавируса в Украине и мире.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На ней можно посмотреть, сколько случаев заражения выявлено в каждом регионе, сколько погибших, выздоровевших и подозрений на инфицирование.
Нажмите на картинку, чтобы перейти к карте:
Также есть графики ежедневного увеличения случаев заражения, смерти или выздоровления от COVID-19.
Читайте также: Карантин. Полиция не может штрафовать за шашлыки и отсутствие маски – МВД
Помимо того, на карте можно посмотреть, какая ситуация в коронавирусом во всех странах мира.
Смотрите также: Украина не может полгода не работать, экономику нужно запускать – Шмыгаль