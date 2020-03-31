В СНБО создали интерактивную карту по коронавирусу в Украине: есть все данные

Коронавирус в Украине (скриншот карты СНБО)

В Совете нацбезопасности и обороны создали интерактивную карту, на которой указаны данные по распространению коронавируса в Украине и мире.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На ней можно посмотреть, сколько случаев заражения выявлено в каждом регионе, сколько погибших, выздоровевших и подозрений на инфицирование.

Нажмите на картинку, чтобы перейти к карте:

Также есть графики ежедневного увеличения случаев заражения, смерти или выздоровления от COVID-19.

Читайте также: Карантин. Полиция не может штрафовать за шашлыки и отсутствие маски – МВД

Помимо того, на карте можно посмотреть, какая ситуация в коронавирусом во всех странах мира.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

17 марта ввели карантин в Украине, 25 марта его продлили до 24 апреля, одновременно был введен режим чрезвычайной ситуации в Украине.

Смотрите также: Украина не может полгода не работать, экономику нужно запускать – Шмыгаль