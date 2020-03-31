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В СНБО создали интерактивную карту по коронавирусу в Украине: есть все данные

В СНБО создали интерактивную карту по коронавирусу в Украине: есть все данные - Фото
Коронавирус в Украине (скриншот карты СНБО)
31.03.2020, 10:40

На карте от СНБО можно посмотреть информацию о коронавирусе в каждом регионе Украины. Также доступны данные из других стран мира

В Совете нацбезопасности и обороны создали интерактивную карту, на которой указаны данные по распространению коронавируса в Украине и мире.

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На ней можно посмотреть, сколько случаев заражения выявлено в каждом регионе, сколько погибших, выздоровевших и подозрений на инфицирование.

Нажмите на картинку, чтобы перейти к карте:

Также есть графики ежедневного увеличения случаев заражения, смерти или выздоровления от COVID-19.

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Помимо того, на карте можно посмотреть, какая ситуация в коронавирусом во всех странах мира.

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Марк Сировой
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Украина карта снбо карантин коронавирус COVID-19
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