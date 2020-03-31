Карантин. Полиция не может штрафовать за шашлыки и отсутствие маски – МВД

Нарушение карантина в Одессе

Сейчас правоохранители не могут штрафовать людей, которые устраивают пикники в парках или ходят по улицам без масок во время карантина. Об этом в эфире hromadske сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, отвечая на вопрос журналистов.

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Он пояснил, что эти меры – пока лишь рекомендации государства, и полицейские могут проводить только профилактические беседы. Однако, по словам Шевченко, ситуация может измениться.

"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть (будут штрафовать, - ред.)", - сказал он.

Шевченко также добавил, что за нарушение правил карантина полиция составила уже около 3000 админпротоколов. Какими именно были правонарушения, он не уточнил.

В мэрии Одессы предлагают штрафовать людей, которые выходят на шашлыки во время карантина. Такого же мнения и в Кивеской горадминистрации.

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