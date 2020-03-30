"У других гробы сжигают сотнями". Спич Кличко к нарушителям карантина – видео

Если часть киевлян продолжат собираться и гулять по городу во время карантина из-за эпидемии коронавируса, выезжать группами на "шашлык" и выходить на детские площадки, столицу будет ждать "большая катастрофа". Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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Ниже – полный текст обращения столичного мэра.

"Кто-то думает, что угроза касается кого угодно, только не его. Думать так, мягко говоря, неразумно. Есть сознательные киевляне, а есть те, до кого еще, к сожалению, не дошло.

Я не прошу и не рекомендую. Подумайте, наконец, головой. Когда вас призывают ограничить контакты, остаться дома для вашей же безопасности, вы компаниями вываливаете на пикники, вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами, вы смеетесь и не верите, и почему-то думаете, что "пронесет". Нет.

А потом никакая система здравоохранения не справится с тысячами заболевших, которые будут в больницах.

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И не только в Украине. Посмотрите, пожалуйста, на Италию, где врачи решают, кого спасать, а кого - нет. Посмотрите на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают, без прощаний и без церемоний. Я говорю без преувеличений.

Если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех будет ждать большая катастрофа. Из-за легкомысленных людей, которые не придерживаются ограничений. Которые пренебрегают своей безопасностью и безопасностью тех, кто рядом.

Опровергну один из стереотипов, что вирус поражает только пожилых. В столице два случая заболевания детей, и многие заболели в возрасте чуть больше 30-ти. Некоторые - в тяжелом состоянии в реанимации.

Я взываю ко всем: перестаньте витать в иллюзиях. Поймите, пожалуйста, реалии. Уберечь себя - это уберечь круг своих близких и тех, с кем общаешься, много других людей".

В Киеве и Одессе будут штрафовать нарушителей карантина.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

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