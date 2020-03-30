Никаких шашлыков. В Киеве и Одессе будут штрафовать нарушителей карантина - фото

Во время карантина некоторые киевляне выходят на шашлыки (фото - LIGA.net)

В Одессе департамент муниципальной безопасности мэрии предлагает привлекать жителей города к ответственности за нарушение правил карантина. Об этом на заседании штаба по противодействию распространению коронавируса сообщил директор департамента Виктор Кузнецов, передает Думская.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, на выходных в связи с хорошей погодой одесситы массово выходили к морю, жарили шашлыки и гуляли в местах массового скопления людей.

Фото: dumskaya.net

"Наши мобильные группы совместно с полицией патрулировали город, мониторили ситуацию, работали возле моря, по бюветам, на Таирова, поселке Котовского, в центральной части. Увы, но я вижу выход из ситуации в переходе к штрафованию горожан за нарушение режима карантина", - отметил Кузнецов.

Замглавы Киевской горадминистрации Петр Пантелеев подчеркнул, что "карантин - это не каникулы и не отпуск с шашлыками".

Фото: facebook.com/Петр Пантелеев

"За нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Это штраф - от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум - 17 грн)", - предупредил он.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений.

27 марта мэр столицы Виталий Кличко заявил, что киевлянам следует сообщать властям об известных им случаях заболевания соседей или других людей коронавирусом, а также о тех, кто с такими контактирует.

Читайте также: Бары закрыты, центр пуст. Как Киев превращается в город курьеров: фото