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Никаких шашлыков. В Киеве и Одессе будут штрафовать нарушителей карантина - фото

Никаких шашлыков. В Киеве и Одессе будут штрафовать нарушителей карантина - фото - Фото
Во время карантина некоторые киевляне выходят на шашлыки (фото - LIGA.net)
30.03.2020, 12:09

Власть напоминает, что "карантин - это не каникулы и не отпуск с шашлыками"

В Одессе департамент муниципальной безопасности мэрии предлагает привлекать жителей города к ответственности за нарушение правил карантина. Об этом на заседании штаба по противодействию распространению коронавируса сообщил директор департамента Виктор Кузнецов, передает Думская.

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По его словам, на выходных в связи с хорошей погодой одесситы массово выходили к морю, жарили шашлыки и гуляли в местах массового скопления людей.

Нарушение карантина в Одессе: фото

Фото: dumskaya.net

"Наши мобильные группы совместно с полицией патрулировали город, мониторили ситуацию, работали возле моря, по бюветам, на Таирова, поселке Котовского, в центральной части. Увы, но я вижу выход из ситуации в переходе к штрафованию горожан за нарушение режима карантина", - отметил Кузнецов.

Замглавы Киевской горадминистрации Петр Пантелеев подчеркнул, что "карантин - это не каникулы и не отпуск с шашлыками".

Нарушение карантина в Киеве: фото

Фото: facebook.com/Петр Пантелеев

"За нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Это штраф - от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум - 17 грн)", - предупредил он.

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • 17 марта они были усилены: перечень ограничений.
  • 27 марта мэр столицы Виталий Кличко заявил, что киевлянам следует сообщать властям об известных им случаях заболевания соседей или других людей коронавирусом, а также о тех, кто с такими контактирует.

Читайте также: Бары закрыты, центр пуст. Как Киев превращается в город курьеров: фото

Арина Толина
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