Никаких шашлыков. В Киеве и Одессе будут штрафовать нарушителей карантина - фото

В Одессе департамент муниципальной безопасности мэрии предлагает привлекать жителей города к ответственности за нарушение правил карантина. Об этом на заседании штаба по противодействию распространению коронавируса сообщил директор департамента Виктор Кузнецов, передает Думская.
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По его словам, на выходных в связи с хорошей погодой одесситы массово выходили к морю, жарили шашлыки и гуляли в местах массового скопления людей.
Фото: dumskaya.net
"Наши мобильные группы совместно с полицией патрулировали город, мониторили ситуацию, работали возле моря, по бюветам, на Таирова, поселке Котовского, в центральной части. Увы, но я вижу выход из ситуации в переходе к штрафованию горожан за нарушение режима карантина", - отметил Кузнецов.
Замглавы Киевской горадминистрации Петр Пантелеев подчеркнул, что "карантин - это не каникулы и не отпуск с шашлыками".
Фото: facebook.com/Петр Пантелеев
"За нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Это штраф - от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум - 17 грн)", - предупредил он.
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