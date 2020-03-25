Бары закрыты, центр пуст. Как Киев превращается в город курьеров: фото

Пустой центр, закрытые бутики и сотни курьеров на улицах. После остановки метро и прекращения любого транспортного сообщения Киев, - во всяком случае, его туристическая часть, - таки ушел на удаленную работу, как рекомендовали власти.

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Журналист LIGA.net прервал рабочий карантин, чтобы помочь с подвозом волонтеров Красного креста, которые сейчас проводят тренинги по личной безопасности для медиков, и заодно посмотрел, как живет многомиллионная столица на карантине.

Улица Крещатик залита солнцем и неестественно пуста. Все бары и бутики закрыты. На дверях объявления: "Дорогие гости! В связи с карантином мы временно не работаем. Приносим вам свои извинения. Скоро мы откроемся и ждем вас в гости. Не болейте!!!"

Одна из немногих открытых дверей ведет в кондитерскую Roshen. Ее работа не подпадает под прямой запрет, но, как говорит объявление на входе, одновременно в магазине могут находиться на более 10-15 посетителей. Два часа дня, но в кондитерской тоже пусто.

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На Майдане Независимости - только одинокие прохожие. Никого нет и в людном обычно переходе под площадью, который киевляне называют "трубой".

На входе в подземный торговый центр "Глобус" - одинокий охранник в халате и маске, который "обеспечивает визуальный контроль" всех входящих. Фактически "Глобус" сейчас работает для транзита редких прохожих в дальнюю часть площади.

Авто на дорогах ощутимо меньше, но много. На маршруте от Оболони до Дорогожичей, потом на Борщаговку и оттуда на Троещину пришлось пару раз постоять в небольшой тянучке, вызванной дорожными работами - они идут, несмотря на карантин.

Много техники и коммунальщики продолжают ремонт путепровода на Шулявке, а на проспекте Курбаса перекрыта часть дороги в связи с демонтажом балок моста.

Крупнейшие рынки Киева на Петровке и Троещине - закрыты. Проходы в торговые ряды под замками, работают только киоски с сигаретами и точки продажи аксессуаров для мобильных, стихийных продаж тоже нет.

Жизнь в столице постепенно переходит в онлайн: город буквально заполнен курьерами компаний по доставке продуктов на дом с яркими рюкзаками - Glovo, Raketa, Dominos. Они ждут заказов прямо под McDonalds и другими ресторанами быстрого питания, десятками передвигаются по Киеву пешком, на велосипедах и мопедах.

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