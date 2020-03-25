Безлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фото

Распространение коронавирусной инфекции вынудило правительства отправить на карантин более 2,6 млрд человек по всему миру. Суровость карантинных мер варьируется от просьб сидеть дома и не посещать людные места до введения комендантского часа и военного контроля на улицах.

Закрыто транспортное сообщение между странами, внутри стран и часто - в пределах одного города. Не работают магазины, рестораны, развлекательные центры.

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Ежедневно на улицах в карантинный период можно увидеть владельцев собак и разносчиков служб онлайн-доставки.