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25.03.2020, 18:04

Безлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фото

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Безлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фото
Безлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фото
Безлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фотоБезлюдные мегаполисы: как из-за карантина опустели улицы по всему миру - фото

Треть населения планеты вынуждена пережидать пандемию коронавируса в домашней самоизоляции

Распространение коронавирусной инфекции вынудило правительства отправить на карантин более 2,6 млрд человек по всему миру. Суровость карантинных мер варьируется от просьб сидеть дома и не посещать людные места до введения комендантского часа и военного контроля на улицах.

Закрыто транспортное сообщение между странами, внутри стран и часто - в пределах одного города. Не работают магазины, рестораны, развлекательные центры.

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Ежедневно на улицах в карантинный период можно увидеть владельцев собак и разносчиков служб онлайн-доставки.

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Теги: карантин, пандемия, коронавирус, COVID-19
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