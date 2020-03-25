Коронавирус отправил на самоизоляцию треть населения планеты: подключилась Индия

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Более 2,6 млрд человек вынуждены оставаться дома из-за глобальных карантинных мер по борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2: сегодня, 25 марта, премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о введении в стране режима строгой изоляции. Об этом пишет Times of India, речь индийского лидера доступна у него в Twitter.

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"Тотальный карантин", как о нем сказал Моди, продлится по меньшей мере три недели.

"Это единственный способ спасти Индию. Спасти вас и ваши семьи. Никто не выходит из дома. Никто. Все штаты, районы и деревни - все будет закрыто. Это больше, чем комендантский час. Все жестче. Это решающая битва. Забудьте о выходе на улицу. Следующий 21 день вы должны делать только одно: закрыться дома и оставаться там", - сказал премьер страны.

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Сейчас в Индии подтверждено 562 случая COVID-19, 10 из заразившихся умерли, 40 выздоровели.

Таким образом, после объявления Моди на карантине сидят от 2,6 до 3 млрд человек, что составляет не менее трети от всего населения планеты (~7,7 млрд).

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