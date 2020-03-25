Сюр. В Индии новорожденную назвали в честь коронавируса

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Имя Корона, связанное с пандемией коронавируса, получила новорожденная девочка в индийской деревне Сойора в штате Уттар Прадеш. Об этом сообщает Deccan Herald.

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Имя выбрал дядя девочки, Нитеш Трипати, с согласия родителей и других членов семьи. По его словам, несмотря на то, что коронавирус убил стольких в мире, он также объединил людей и вдохновил их на общую борьбу с пандемией.

"Этот ребенок будет символом человеческого единства в борьбе с вирусом", - заявил он, отметив, что люди не должны бояться болезни, а, вместо этого, следовать советам властей.

На данный момент в Индии - 562 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 10 человек умерли, 40 выздоровели.

В Украине лабораторно подтверждены 113 случаев заболевания коронавирусом, три из них летальные, один человек выздоровел.

В Китае выздоровели 90% заболевших коронавирусом.

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