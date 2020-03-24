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Коронавирус: каждый пятый житель планеты Земля сидит на карантине – The Guardian

Коронавирус: каждый пятый житель планеты Земля сидит на карантине – The Guardian - Фото
Фото: EPA
24.03.2020, 18:39

Из-за прогрессирующей пандемии COVID-19 почти 1,7 млрд человек вынуждены оставаться дома, пишет британское издание

До 20% людей в мире сейчас вынуждены находиться дома на карантине - пандемия коронавируса набирает обороты. Об этом пишет британская газета The Guardian.

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Как говорят британские журналисты, пока правительство принимает экстренные меры по борьбе с вирусом, распоряжение оставаться дома получили почти 1,7 млрд человек. 

домашний карантин

По состоянию на 24 марта в мире зарегистрировано более 380 000 случаев заболевания, передает BBC News. В Италии зафиксировано около 64 000 случаев заражения, погибло более 6000 человек - большая часть из Ломбардии.

карантин в Италии

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  • С 23 марта Великобритания перешла на ужесточенный карантин.
  • Вчера Меркель предупредила о возможных штрафах за несоблюдение карантина. 

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