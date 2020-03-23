Меркель предупредила о штрафах за несоблюдение карантина

Ангела Меркель (Фото: Павел Головкин/EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя соглашение, достигнутое во время телефонной конференции с главами федеральных земель 22 марта, заявила, что дальнейшие шаги по ограничению социальных контактов являются "правилом, а не рекомендацией". Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Она подчеркнула, что тот, "кто не станет его придерживаться, может быть подвергнут серьезным штрафам".

По словам Меркель, принимаемые меры связаны с советами ведущих вирусологов страны и направлены на решение основной задачи: сдерживание распространения коронавируса, против которого до сих пор нет ни вакцин, ни прививок.

Меркель напрямую обратилась к гражданам и особо поблагодарила всех, кто добровольно пошел на ограничение своих социальных контактов. "Я знаю, что это означает как экономические, так и личностные жертвы", - отметила канцлер.

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По данным на утро 23 марта, в Германии заболели 24 873 (2 509 за сутки), умерли 94 (10 за сутки), выздоровели 266.

22 марта была достигнута договоренность об ужесточении карантина в Германии. Основной пункт: больше двух человек не собираться. Исключение было сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством. Все гастрономические предприятия закрыли, это касается парикмахерских и косметических студий.

Разрешили поездки на работу или для помощи другим людям.

22 марта сообщалось , что Меркель вынуждена пойти на карантин после подтверждения коронавируса у человека, с которым она общалась.