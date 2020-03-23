Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Меркель предупредила о штрафах за несоблюдение карантина

Меркель предупредила о штрафах за несоблюдение карантина - Фото
Ангела Меркель (Фото: Павел Головкин/EPA)
23.03.2020, 09:43

В Германии за последние сутки заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 509 человек

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя соглашение, достигнутое во время телефонной конференции с главами федеральных земель 22 марта, заявила, что дальнейшие шаги по ограничению социальных контактов являются "правилом, а не рекомендацией". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она подчеркнула, что тот, "кто не станет его придерживаться, может быть подвергнут серьезным штрафам".

По словам Меркель, принимаемые меры связаны с советами ведущих вирусологов страны и направлены на решение основной задачи: сдерживание распространения коронавируса, против которого до сих пор нет ни вакцин, ни прививок.

Меркель напрямую обратилась к гражданам и особо поблагодарила всех, кто добровольно пошел на ограничение своих социальных контактов. "Я знаю,  что это означает как экономические, так и личностные жертвы",  - отметила канцлер.

Читайте также: Меркель о коронавирусе: Мы не знали большей проблемы со времен Второй мировой

По данным на утро 23 марта, в Германии заболели 24 873 (2 509 за сутки), умерли 94 (10 за сутки), выздоровели 266.

22 марта была достигнута договоренность об ужесточении  карантина в Германии. Основной пункт: больше двух человек не собираться. Исключение было сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством. Все гастрономические предприятия закрыли, это касается парикмахерских и косметических студий.

Разрешили поездки на работу или для помощи другим людям. 

  • 22 марта сообщалось, что Меркель вынуждена пойти на карантин после подтверждения коронавируса у человека, с которым она общалась.

 

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Ангела Меркель штрафы карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 