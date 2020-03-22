Коронавирус. Ангела Меркель ушла на карантин – пообщалась с инфицированным

Ангела Меркель (Фото: Filip Singer/EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель вынуждена пойти на карантин. Об этом сообщил ее представитель Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.

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Отмечается, что сразу же после объявления о решительных общегерманских мерах по ограничению контактов Меркель сообщили, что 20 марта ей сделал прививку от пневмококковой инфекции врач, тест которого на коронавирус показал положительный результат.

"Даже во время домашнего карантина канцлер продолжит выполнять свои официальные обязанности", - сказал Зайберт.

Меркель будет регулярно проходить тесты на коронавирус в течение следующих нескольких дней, "потому что тестирование сегодня не могло бы еще дать убедительного результата", пояснил Зайберт.

Сегодня в Германии, по соглашению, достигнутому во время телефонной конференции Меркель и руководителей федеральных земель, в ближайшие две недели жителям страны запретили собираться более двух человек вместе.

Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством. В общественных местах людям следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга.

Сегодня, 22 марта, в Германии зарегистрировали 2442 новых случая заражения коронавирусом (всего 24 806), умерли 9 человек (всего умерли 93 человека), выздоровели за весь период пандемии 266 человек.

18 марта резидент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что если ограничительные меры не сработают, то в течение двух-трех месяцев в Германии будет 10 млн человек , инфицированных коронавирусом.

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